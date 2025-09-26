La forza di una donna incalza la protesta dei fan | il pubblico della serie fortemente infastidito ecco perché

Negli ultimi giorni la community di La forza di una donna si è fatta sentire: il pubblico segnala slittamenti ricorrenti di qualche minuto, puntate percepite come più snelle e una comunicazione considerata poco chiara sugli orari del pomeriggio di Canale 5. Dal 22 settembre la serie è collocata alle 16:10 con chiusura attorno alle 17:00, ma molti raccontano partenze effettive verso 16:12–16:15, con la sensazione di una “corsa” finale per lasciare spazio a Dentro la notizia delle 17:00. A far discutere è anche l’assetto annunciato per fine mese: feriali nella finestra 16:10–16:55 circa dal 29 settembre, con durata netta attesa sui 40–43 minuti (al netto dei break), contro i 42–45 delle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

Un’onore averti premiato nella tua splendida carriera. Una donna simbolo di forza, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Sarai sempre una stella tra le stelle ? #rip #claudiacardinale - facebook.com Vai su Facebook

Altri partiti avranno più soldi, avranno poteri finanziari alle spalle, avranno sindacati politicizzati a disposizione, avranno amici potenti e televisioni serventi, ma non hanno voi. Voi siete la forza della Lega: tante bandiere, tanti Uomini e Donne venuti da vicino e - X Vai su X

La forza di una donna: i fan sono già in protesta e il peggio deve ancora venire - Il pubblico che segue La forza di una donna è già in protesta per la troppa pubblicità, che cosa accadrà da lunedì, quando la soap andrà in onda in formato ridotto? Riporta ultimenotizieflash.com

La Forza di una donna, le anticipazioni dal 25 al 29 agosto - Nuova settimana con La Forza di una donna, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto alle 17. Come scrive gazzetta.it