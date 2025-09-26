La forza di una donna con l’inizio di Uomini e Donne cambia tutto | quando va in onda la serie

Con il ritorno di Uomini e Donne il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 si rimette in fila e La forza di una donna trova una collocazione più stabile. Da lunedì 22 settembre 2025 lo schema feriale è questo: 14:10 circa Forbidden Fruit, poi Uomini e Donne dalle 14:45 fino a ridosso delle 16:10; a seguire La forza di una donna dalle 16:10 con chiusura intorno alle 16:55–17:00, quindi spazio a Dentro la notizia alle 17:00. Tradotto: un solo orario da memorizzare per la dizi, nel cuore del pomeriggio, con meno slittamenti e un flusso più regolare. Il fine settimana conferma il corridoio del sabato: finestra 14:30–16:30 prima di Verissimo (al via alle 16:30), utile per recuperare con un blocco “largo” senza comprimere la durata delle scene chiave. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it