Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: i tipi loschi che stanno seguendo Bahar capiscono che Arif potrebbe rappresentare un problema, quindi decidono di sequestrarlo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Arif rapito e torturato! Ecco da chi e perché