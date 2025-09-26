La forza di una donna anticipazioni dal 27 settembre al 3 ottobre | Hatice convince Sirin a tornare a casa Enver contrario
Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre? Riflettori puntati su Hatice, che cercherà di convincere Sirin a tornare a casa. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana. Kadin – La forza di una donna, trame al 3 ottobre. Hatice decide di recarsi nella sontuosa dimora di Suat con l’intento di persuadere Sirin a tornare, nonostante l’opposizione di Enver. La giovane accetta di rientrare, ma al suo ritorno riaccende immediatamente i conflitti familiari, soprattutto con la madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forza - donna
La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante
Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna
La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!
Un’onore averti premiato nella tua splendida carriera. Una donna simbolo di forza, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Sarai sempre una stella tra le stelle ? #rip #claudiacardinale - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché - Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 27 settembre 2025 su Canale 5. Riporta msn.com
La forza di una donna anticipazioni 27 settembre 2025/ Bahar di nuovo a casa, Nezir ha un piano contro Sarp - Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 27 settembre 2025, Nezir escogita un piano per far uscire Sarp allo scoperto. ilsussidiario.net scrive