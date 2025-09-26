La forza di una donna anticipazioni dal 27 settembre al 3 ottobre | Hatice convince Sirin a tornare a casa Enver contrario

Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre? Riflettori puntati su Hatice, che cercherà di convincere Sirin a tornare a casa. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana. Kadin – La forza di una donna, trame al 3 ottobre. Hatice decide di recarsi nella sontuosa dimora di Suat con l’intento di persuadere Sirin a tornare, nonostante l’opposizione di Enver. La giovane accetta di rientrare, ma al suo ritorno riaccende immediatamente i conflitti familiari, soprattutto con la madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

