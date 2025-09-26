La forza di una donna anticipazioni al 4 ottobre | Yeliz e Ceyda sono sempre più tese

La forza di una donna, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre.  Si avvicina la cena della verità, che rende Yeliz e Ceyda sempre più tese. Hatice decide di recarsi nella sfarzosa casa di Suat con l’intento di convincere Sirin a rientrare, nonostante l’opposizione di Enver. La ragazza accetta di tornare, ma appena rientrata riaccende . 🔗 Leggi su 2anews.it

