La Flotilla tira dritto su Gaza e rifiuta ogni mediazione Israele | Qui non entrerete

Laverita.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crosetto invia un’altra nave per scortare i parlamentari in mare. Gli attivisti non vogliono consegnare le derrate alla Chiesa via Cipro: «Puntiamo a rompere l’assedio». 🔗 Leggi su Laverita.info

la flotilla tira dritto su gaza e rifiuta ogni mediazione israele qui non entrerete

© Laverita.info - La Flotilla tira dritto su Gaza e rifiuta ogni mediazione. Israele: «Qui non entrerete»

In questa notizia si parla di: flotilla - tira

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

L'aria che tira, "chi paga per la Flotilla?": Scuderi di Avs balbetta

Flotilla snobba proposta di governo di dare aiuti a Cipro e tira dritto: "Vogliamo rompere l'assedio", Sa'ar: "Provocatori al servizio di Hamas"

flotilla tira dritto gazaFlotilla tira dritto: "A Gaza" - La Gsf (Global Sumud Flotilla) non accetta la mediazione italo- Come scrive msn.com

flotilla tira dritto gazaOrfini: “La Flotilla non è il Pd”. Gli attivisti respingono Zuppi, e Provenzano chiede tempo - L'equipaggio della Global sumud Flotilla boccia la proposta di mediazione del Vaticano per gli aiuti a Cipro: "Andiamo avanti". Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Tira Dritto Gaza