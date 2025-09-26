La Flotilla tira dritto su Gaza e rifiuta ogni mediazione Israele | Qui non entrerete
Crosetto invia un’altra nave per scortare i parlamentari in mare. Gli attivisti non vogliono consegnare le derrate alla Chiesa via Cipro: «Puntiamo a rompere l’assedio». 🔗 Leggi su Laverita.info
L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"
L'aria che tira, "chi paga per la Flotilla?": Scuderi di Avs balbetta
Flotilla snobba proposta di governo di dare aiuti a Cipro e tira dritto: "Vogliamo rompere l'assedio", Sa'ar: "Provocatori al servizio di Hamas"
A un passo dall’accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, Israele bombarda la delegazione di Hamas riunita a Doha. È la pietra tombale sul negoziato. Il mondo condanna, ma Netanyahu tira dritto. Nel mirino anche la Global Sumud Flotilla, - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla tira dritto: "A Gaza" - La Gsf (Global Sumud Flotilla) non accetta la mediazione italo- Come scrive msn.com
Orfini: “La Flotilla non è il Pd”. Gli attivisti respingono Zuppi, e Provenzano chiede tempo - L'equipaggio della Global sumud Flotilla boccia la proposta di mediazione del Vaticano per gli aiuti a Cipro: "Andiamo avanti". Come scrive ilfoglio.it