La Flotilla respinge l’appello di Mattarella ma le trattative proseguono

Lanotiziagiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla dice “no, grazie” anche alla mediazione del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ieri mattina ha rilanciato con un appello la proposta sponsorizzata dalla premier Giorgia Meloni. Ovvero quella che prevedeva di portare il materiale umanitario a Cipro, dove il Patriarcato latino di Gerusalemme avrebbe dovuto trasferirlo a Gaza. Non a caso Mattarella, secondo quanto riferisce l’Ansa, ha avuto contatti telefonici con la premier prima di lanciare l’appello alla Flotilla. L’appello di Mattarella. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”, ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

