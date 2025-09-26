La Flotilla respinge l’appello di Mattarella ma le trattative proseguono
La Global Sumud Flotilla dice “no, grazie” anche alla mediazione del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ieri mattina ha rilanciato con un appello la proposta sponsorizzata dalla premier Giorgia Meloni. Ovvero quella che prevedeva di portare il materiale umanitario a Cipro, dove il Patriarcato latino di Gerusalemme avrebbe dovuto trasferirlo a Gaza. Non a caso Mattarella, secondo quanto riferisce l’Ansa, ha avuto contatti telefonici con la premier prima di lanciare l’appello alla Flotilla. L’appello di Mattarella. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”, ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Gli attivisti della Global Sumud Flotilla (Gsf), in una conferenza stampa di emergenza, hanno spiegato di respingere l'idea stessa di "mediazione" sulla possibilità di consegnare a Cipro gli aiuti che trasportano per la popolazione di Gaza. Quella della Gsf, han - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, portavoce italiana Delia rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Scrive ilgazzettino.it
Flotilla respinge l'appello di Mattarella, ma si tratta - Ma sottotraccia le trattative proseguono e la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, rientra in Italia "al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire ... Riporta ansa.it