La Flotilla non molla | domani nuove partenze da Catania per Gaza

La Flotilla tira dritto. Nonostante gli avvertimenti di Israele e gli appelli della politica, a partire da quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la missione pro Pal prosegue. E si amplia: una nuova flotta si prepara a prendere il mare da Catania per Gaza. Organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition (fondatrice della Global Sumud Flotilla), la partenza è in programma domani alle ore 17 dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Il nuovo complesso di imbarcazioni è pronto a sfidare il governo di Benjamin Netanyahu. Come reso noto in un comunicato, la flotta partirà per "sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra" e che "la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell'inazione dei nostri governi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

