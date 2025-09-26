La Flotilla non molla | domani nuove partenze da Catania per Gaza
La Flotilla tira dritto. Nonostante gli avvertimenti di Israele e gli appelli della politica, a partire da quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la missione pro Pal prosegue. E si amplia: una nuova flotta si prepara a prendere il mare da Catania per Gaza. Organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition (fondatrice della Global Sumud Flotilla), la partenza è in programma domani alle ore 17 dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Il nuovo complesso di imbarcazioni è pronto a sfidare il governo di Benjamin Netanyahu. Come reso noto in un comunicato, la flotta partirà per "sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra" e che "la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell'inazione dei nostri governi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Greta Thunberg litiga sulla comunicazione e molla il direttivo Flotilla
Troppa pubblicità, poca Palestina. E Greta Thunberg ‘molla’ la Flotilla ? - facebook.com Vai su Facebook
Oggi la mobilitazione della Cgil, col segretario a Catania. Lunedì tocca ai sindacati di base: a rischio pure scuole e trasporti. Flotilla ferma a Portopalo per maltempo. di @laudellapasqua - X Vai su X
La Flotilla non molla: domani nuove partenze da Catania per Gaza - L'obiettivo è "sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possib ... Lo riporta ilgiornale.it
Flotilla, Mattarella: «Accogliete la mediazione». La replica: non possiamo. Nave spagnola Furor fornirà protezione. Nuova flotta di barche in partenza da Catania - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Da ilmessaggero.it