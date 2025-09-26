La Flotilla e la scelta di proseguire | come la marcia pacifista a Sarajevo nel 1992

La Global Flotilla decide di proseguire verso Gaza mentre il governo italiano prova a mediare e Israele minaccia di colpirla. Una scelta politica che ricorda la marcia che ruppe l'assedio di Sarajevo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

