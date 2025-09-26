La Flotilla dice no anche all’appello di Mattarella ad accogliere una mediazione

La Global Sumud Flotilla dice no all’appello del presidente della Repubblica ad accettare la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme. Se è intervenuto anche il presidente della Repubblica, un motivo c’è. I rischi per l’incolumità e pure diplomatici della missione umanitaria della Flotilla per Gaza, sono tanti. (Ansa Foto) – notizie.com I volontari hanno respinto anche l’invito di Sergio Mattarella ad accettare la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme e sono decisi a sfondare il blocco di Israele per portare gli aiuti ai civili della Striscia. 🔗 Leggi su Notizie.com

