La Flotilla ci porta alla guerra | i capolavori della sinistra
Avviso ai naviganti: il mare è un territorio ostile anche in tempo di pace, la bonaccia e la tempesta possono essere letali, ma è la guerra a trasformarlo in un azzardo. Chi scrive ha nell’album di famiglia un caduto nell’affondamento del piroscafo Tripoli durante la Prima guerra mondiale, per questo mi restano impressi nella memoria i versi di T.S. Eliot ne la “Terra desolata”, quelli dove canta “la morte per acqua” di Fleba il fenicio: «Una corrente sottomarina Gli spolpò le ossa in sussurri». E per questo la spedizione della “Selfie Flotilla” mi preoccupa, si sta avvicinando agli scogli della tragedia pazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dalla parte della Global Sumud Flotilla, il Pd domani al presidio solidale di Porta di Ponte
Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari a stazione Porta Susa
Flotilla, Torino: manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa
Flotilla, Calp Genova 'attaccata da droni usati in guerra' - "Ciò che viene utilizzato contro le barche della Global Sumud Flotilla sono droni utilizzati molto negli scenari di guerra e armamenti militari utilizzati a corto raggio, non vogliamo esporci troppo ...
Flotilla, Speranzon: "Non ci serve una guerra navale" - Raffaele Speranzon (FdI) sulla Global Flotilla: "Il governo ha sostenuto le popolazioni che stanno subendo una guerra terrificante.