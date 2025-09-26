La Flotilla ci porta alla guerra | i capolavori della sinistra

Avviso ai naviganti: il mare è un territorio ostile anche in tempo di pace, la bonaccia e la tempesta possono essere letali, ma è la guerra a trasformarlo in un azzardo. Chi scrive ha nell’album di famiglia un caduto nell’affondamento del piroscafo Tripoli durante la Prima guerra mondiale, per questo mi restano impressi nella memoria i versi di T.S. Eliot ne la “Terra desolata”, quelli dove canta “la morte per acqua” di Fleba il fenicio: «Una corrente sottomarina Gli spolpò le ossa in sussurri». E per questo la spedizione della “Selfie Flotilla” mi preoccupa, si sta avvicinando agli scogli della tragedia pazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

