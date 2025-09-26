La Fiorentina torna a Pisa | battaglie dazi e detti al veleno Riecco il derby degli eterni rivali

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 settembre 2025 – Questo sì che è un derby, mica quello con l’Empoli, con tutto il rispetto. Lo racconta la storia, quella che dal medioevo arriva fino a noi. Firenze e Pisa: rivali, nemiche, sangue e sgarbi, mani tese e tradimenti. Eppure le due città toscane condividono tanto e di più: l’amore per l’arte, università più o meno prestigiose, un fiume chiamato Arno e una specie di superstrada che, quando piove forte, al fiume somiglia un bel po’, specialmente sotto i cavalcavia. Poi ci sono le rivalità, e oltre quella di due aeroporti distanti un’oretta ma da sempre in forte concorrenza e in costante divenire, ci sono quelle che lungo la strada della storia hanno generato sfottò di ogni tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la fiorentina torna a pisa battaglie dazi e detti al veleno riecco il derby degli eterni rivali

© Lanazione.it - La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

In questa notizia si parla di: fiorentina - torna

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

Pioli atteso venerdì a Firenze: l’ex allenatore del Milan torna alla Fiorentina

UFFICIALE – Dzeko è della Fiorentina! L’ex Inter torna a giocare in Serie A

fiorentina torna pisa battaglieLa Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali - I duelli del Medioevo rivivono oggi sul terreno di gioco, per due realtà che in serie A non s’incrociavano da oltre trent’anni. Scrive lanazione.it

Fiorentina, non solo Beltran al Flamengo: in definizione la cessione di Nzola al Pisa - Fiorentina attivissima sul fronte cessioni, dopo una prima parte di calciomercato incentrata sugli acquisti richiesti da Stefano Pioli per modellare la rosa viola a propria immagine e somiglianza. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Torna Pisa Battaglie