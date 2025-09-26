La Fiorentina torna a Pisa | battaglie dazi e detti al veleno Riecco il derby degli eterni rivali
Firenze, 26 settembre 2025 – Questo sì che è un derby, mica quello con l’Empoli, con tutto il rispetto. Lo racconta la storia, quella che dal medioevo arriva fino a noi. Firenze e Pisa: rivali, nemiche, sangue e sgarbi, mani tese e tradimenti. Eppure le due città toscane condividono tanto e di più: l’amore per l’arte, università più o meno prestigiose, un fiume chiamato Arno e una specie di superstrada che, quando piove forte, al fiume somiglia un bel po’, specialmente sotto i cavalcavia. Poi ci sono le rivalità, e oltre quella di due aeroporti distanti un’oretta ma da sempre in forte concorrenza e in costante divenire, ci sono quelle che lungo la strada della storia hanno generato sfottò di ogni tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
