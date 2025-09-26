la fi pi li fra pedaggio e bollino i costi non ricadano sulle imprese

Pontedera, 26 settembre 2025 – La superstrada ancora al centro del dibattito. Confcommercio ha una posizione chiara: “ Niente pedaggio ”. “Riteniamo che questa superstrada, per la sua natura di scorrimento veloce e per il suo ruolo di arteria vitale per il traffico locale, debba rimanere totalmente accessibile e senza costi diretti per le imprese e di conseguenza per i cittadini – spiega una nota –. La vera domanda che ci poniamo è: come reperire gli investimenti necessari per una Fi-Pi-Li all’altezza del suo ruolo e delle esigenze del territorio?”. “Quel che è certo – dice il direttore generale Federico Pieragnoli – è che non possiamo far ricadere su imprenditori e commercianti, che già pagano il 70% di tasse, le spese per sostenere interventi importanti e necessari sulla superstrada, un’infrastruttura tutt’oggi inadeguata, a partire dall’ampliamento con una terza corsia nel tratto da Pontedera-Ponsacco e al bivio Pisa-Livorno, in modo da togliere quello che è oggi è a tutti gli effetti e un freno allo sviluppo non solo della provincia di Pisa, ma dell’intera Costa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

