La festa di Lorenzo Finn a Casa Italia dopo la vittoria Mondiale

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del mondo Under 23 in Ruanda Lorenzo Finn celebra così il successo a Casa Italia. Il classe 2006, tra cori, sorrisi e tanti applausi: "Grazie a tutti. E ora all'Europeo vorrei la stessa squadra.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la festa di lorenzo finn a casa italia dopo la vittoria mondiale

© Gazzetta.it - La festa di Lorenzo Finn a Casa Italia dopo la vittoria Mondiale

In questa notizia si parla di: festa - lorenzo

San Lorenzo Maggiore, benedizione dei carri di grano per la festa di Maria Santissima della Strada

A San Lorenzo Maggiore la Festa dello Studente con Gianpaolo Imbriani

Festa della Poesia dedicata a Lorenzo Calogero

festa lorenzo finn casaTrionfo azzurro in Ruanda: Lorenzo Finn è campione del mondo Under 23! - Titolo iridato per il ciclista classe 2006, che al termine di una gara perfetta si porta sul trono del Mondiale Under 23: è il secondo titolo per l'azzurro dopo il campionato junior dell'anno scorso ... Secondo gazzetta.it

festa lorenzo finn casaCalcio, spille scordate, le salite dietro Genova: Finn, il mezzo inglese già fenomeno a 18 anni - Lorenzo, papà britannico e mamma ligure, ha iniziato ad andare in bici nel 2019 ed è esploso nel 2023. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Lorenzo Finn Casa