La festa di Lorenzo Finn a Casa Italia dopo la vittoria Mondiale

Il campione del mondo Under 23 in Ruanda Lorenzo Finn celebra così il successo a Casa Italia. Il classe 2006, tra cori, sorrisi e tanti applausi: "Grazie a tutti. E ora all'Europeo vorrei la stessa squadra.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La festa di Lorenzo Finn a Casa Italia dopo la vittoria Mondiale

Trionfo azzurro in Ruanda: Lorenzo Finn è campione del mondo Under 23! - Titolo iridato per il ciclista classe 2006, che al termine di una gara perfetta si porta sul trono del Mondiale Under 23: è il secondo titolo per l'azzurro dopo il campionato junior dell'anno scorso ... Secondo gazzetta.it

Calcio, spille scordate, le salite dietro Genova: Finn, il mezzo inglese già fenomeno a 18 anni - Lorenzo, papà britannico e mamma ligure, ha iniziato ad andare in bici nel 2019 ed è esploso nel 2023. Segnala gazzetta.it