La Festa del Racconto celebra la sua 20ª edizione con un omaggio all' arte della narrazione in tutte le sue forme

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa del Racconto celebra il suo prestigioso traguardo della 20ª edizione, tornando ad animare le città di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera dall'1 al 5 ottobre. L'evento si propone di onorare il racconto in ogni sua forma: dalle pagine di un libro o di un fumetto alla voce di un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - racconto

Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre

Simona Cinà, il racconto dell’amica con lei alla festa: “Stava bene, non può essere annegata”

Il racconto della Festa: "Rispetto e senso civico"

festa racconto celebra suaFesta del Racconto 2025, tutte le forme della narrazione - Che Cultura: Dall 1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la rassegna che compie 20 anni ... lapressa.it scrive

Festa del Racconto, tutto pronto per l’edizione del ventennale - Che siano scritte e illustrate sulla pagina di un libro o di un graphic novel, pronunciate ad alta voce in un podcast e in un reading o narrate nei testi di una canzone e di uno spettacolo, le parole ... temponews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Racconto Celebra Sua