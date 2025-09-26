La Ferrari raccontata negli scatti di Mimmo Frassineti | via alla mostra Sguardi d' impresa

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 settembre al 16 novembre l'esposizione sarà in scena al Palazzo dei Musei di Modena. Da dicembre 2025 farà tappa a Roma nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

