La Fenice contro Beatrice Venezi | Via la direttrice

Venezia, 26 settembre 2025 – La Fenice è in rivolta. Gli orchestrali e le maestranze hanno ‘sfiduciato’ il sovrintendente Nicola Colabianchi e chiesto la revoca della nomina a direttrice musicale (a partire dall’ottobre 2026) di Beatrice Venezi (nella foto), giudicata inadeguata al ruolo. Ieri l’assemblea generale dei lavoratori dell’ente lirico ha dichiarato lo stato di agitazione permanente, contestando nel merito e nel metodo la scelta compiuta da Colabianchi e sposando la dura presa di posizione dei professori d’orchestra, che in una lettera a Cobianchi avevano scritto fra l’altro: “Il direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
