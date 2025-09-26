La droga nel pacchetto di sigarette A casa altra cocaina | arrestato

Sorpreso con la droga che aveva nascosto dentro a un pacchetto di sigarette gli vanno a perquisire casa e lo trovano con 33 grammi cocaina in un cofanetto, tra varie scatole accatastate in una dispensa. Arrestato dai carabinieri del Norm un 30enne originario di Santo Domingo ma residente a Jesi. Mercoledì sera, attorno alle 20.30, il giovane è stato notato in via Mura Orientali, una parallela del corso e a poca distanza dalle bancarelle allestite per le fiere di San Settimio. Quando ha visto arrivare i militari ha cercato di nascondersi tra le automobili in sosta ma i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

