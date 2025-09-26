La droga nel pacchetto di sigarette A casa altra cocaina | arrestato

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpreso con la droga che aveva nascosto dentro a un pacchetto di sigarette gli vanno a perquisire casa e lo trovano con 33 grammi cocaina in un cofanetto, tra varie scatole accatastate in una dispensa. Arrestato dai carabinieri del Norm un 30enne originario di Santo Domingo ma residente a Jesi. Mercoledì sera, attorno alle 20.30, il giovane è stato notato in via Mura Orientali, una parallela del corso e a poca distanza dalle bancarelle allestite per le fiere di San Settimio. Quando ha visto arrivare i militari ha cercato di nascondersi tra le automobili in sosta ma i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la droga nel pacchetto di sigarette a casa altra cocaina arrestato

© Ilrestodelcarlino.it - La droga nel pacchetto di sigarette. A casa altra cocaina: arrestato

In questa notizia si parla di: droga - pacchetto

Droga nel pacchetto di caramelle, c’era anche quella detta dello “zombie”: pusher condannato a tre anni

Droga e soldi nel pacchetto di caramelle: 45enne arrestato dalla polizia

Droga per un detenuto: intercettato pacchetto con 140 grammi di hashish

droga pacchetto sigarette casaLa droga nel pacchetto di sigarette. A casa altra cocaina: arrestato - Sorpreso con la droga che aveva nascosto dentro a un pacchetto di sigarette gli vanno a perquisire casa e lo trovano con 33 grammi cocaina in un cofanetto, tra varie scatole accatastate in una dispens ... Da msn.com

droga pacchetto sigarette casaDroga nel pacchetto di sigarette e poi in casa: 10 “buste” di hashish. Ventenne nei guai - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, hanno tratto in arresto un 20enne, italiano, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Pacchetto Sigarette Casa