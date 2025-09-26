La Divina Commedia Opera Musical | il kolossal sbarca al Cilea

Ritorna in Italia dopo un clamoroso trionfo in Cina il kolossal originale La Divina Commedia Opera Musical, con un nuovo tour prodotto dalla Mic Musical International Company che partirà il 24 gennaio dal Teatro Lyrick di Assisi e toccherà il Teatro Palapartenope di Napoli, il Politeama Genovese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Alla scoperta della Divina Commedia in Piazza Cavalieri con 'Progetto Dante'

“Amor che move il sole”: Di Clemente porta in scena la Divina Commedia a Vacri

Salvador Dalì è l’illustratore di Dante alla Casina Vanvitelliana di Bacoli: in mostra cento acquerelli surrealisti per la Divina Commedia

WASHINGTON AMBASCIATA ITALIANA Successo per il recital concerto sulla Divina Commedia con Manuele Morgese accompagnato da Caterina Vannucci al violino e Lauren Latessa al violoncello Grazie all'Ambasciata italiana ed al Comites Nord America

Matteo, il gigante buono che conosce la Divina Commedia a memoria

