La ditta non assume | picchiato e colpito in testa con una pentola poi rapinato

Prima il selvaggio pestaggio, poi il furto. Un uomo di 50 anni di Brescia e un 33enne di Bagnolo Mella sono accusati di aver picchiato un conoscente a Leno, di avergli sottratto 120 euro in contanti e persino la sua auto. L'episodio risale al 27 luglio scorso: i due si erano presentati a casa.