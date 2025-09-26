La ditta non assume | picchiato e colpito in testa con una pentola poi rapinato
Prima il selvaggio pestaggio, poi il furto. Un uomo di 50 anni di Brescia e un 33enne di Bagnolo Mella sono accusati di aver picchiato un conoscente a Leno, di avergli sottratto 120 euro in contanti e persino la sua auto. L’episodio risale al 27 luglio scorso: i due si erano presentati a casa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
