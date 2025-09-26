La dinastia Guinness | la birra più irlandese che in realtà è sempre stata inglese dentro

Cultweb.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Dublino la dinastia Guinness ha scritto una saga che intreccia birra, ricchezza, filantropia e tragedie. Fondata da Arthur Guinness nel 1759, la famiglia dietro la celebre stout ha trasformato un sogno imprenditoriale in un impero globale, ma non senza ombre: lutti, scandali e una presunta “maledizione” hanno segnato il loro cammino. Mentre la serie Netflix House of Guinness riporta alla luce la loro storia, impariamo a conoscere una dinastia che ha dato al mondo ben più di una birra leggendaria. Tutto inizia con Arthur Guinness, nato nel 1725 a Celbridge, Irlanda. Figlio di un amministratore terriero, Arthur eredita 100 sterline alla morte del padrino, l’arcivescovo di Cashel, e con esse avvia una piccola birreria a Leixlip nel 1755; 4 anni dopo firma un contratto d’affitto di 9. 🔗 Leggi su Cultweb.it

la dinastia guinness la birra pi249 irlandese che in realt224 232 sempre stata inglese dentro

© Cultweb.it - La dinastia Guinness: la birra più irlandese (che in realtà è sempre stata inglese dentro)

In questa notizia si parla di: dinastia - guinness

House of Guinness: tutto sulla nuova serie Netflix della dinastia della birra

La storia della dinastia Guinness: chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio

House of Guinness, la serie Netflix, e la storia vera della sua “dinastia” tra birra, filantropia e l'ombra di una maledizione

dinastia guinness birra pi249House of Guinness su Netflix: quanto è fedele alla vera storia della dinastia irlandese della birra, tra eredità, potere e mito? - Oggi debutta House of Guinness: immersa in una Dublino ottocentesca, tra testamenti che dividono e fratelli in guerra, la serie riapre il dossier della ... Si legge su alfemminile.com

dinastia guinness birra pi249La storia della dinastia Guinness: chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio - Ambientata nella Dublino del 1868, la serie si apre con la morte di Sir Benjamin Guinness, celebre imprenditore che ha trasformato il birrificio in un impero industriale. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dinastia Guinness Birra Pi249