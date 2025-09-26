La dinastia Guinness | la birra più irlandese che in realtà è sempre stata inglese dentro
Nel cuore di Dublino la dinastia Guinness ha scritto una saga che intreccia birra, ricchezza, filantropia e tragedie. Fondata da Arthur Guinness nel 1759, la famiglia dietro la celebre stout ha trasformato un sogno imprenditoriale in un impero globale, ma non senza ombre: lutti, scandali e una presunta “maledizione” hanno segnato il loro cammino. Mentre la serie Netflix House of Guinness riporta alla luce la loro storia, impariamo a conoscere una dinastia che ha dato al mondo ben più di una birra leggendaria. Tutto inizia con Arthur Guinness, nato nel 1725 a Celbridge, Irlanda. Figlio di un amministratore terriero, Arthur eredita 100 sterline alla morte del padrino, l’arcivescovo di Cashel, e con esse avvia una piccola birreria a Leixlip nel 1755; 4 anni dopo firma un contratto d’affitto di 9. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: dinastia - guinness
House of Guinness: tutto sulla nuova serie Netflix della dinastia della birra
La storia della dinastia Guinness: chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio
House of Guinness, la serie Netflix, e la storia vera della sua “dinastia” tra birra, filantropia e l'ombra di una maledizione
#REVIEW | HOUSE OF GUINNESS, la fermentazione del potere Tra dinastia, potere e passioni proibite, #StevenKnight racconta i #Guinness con stile iperpop, moderno, iconoclasta, anacronismi e contaminazioni estetiche, virtuosismi di regia e una sceneg - facebook.com Vai su Facebook
House of Guinness su Netflix: quanto è fedele alla vera storia della dinastia irlandese della birra, tra eredità, potere e mito? - Oggi debutta House of Guinness: immersa in una Dublino ottocentesca, tra testamenti che dividono e fratelli in guerra, la serie riapre il dossier della ... Si legge su alfemminile.com
La storia della dinastia Guinness: chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio - Ambientata nella Dublino del 1868, la serie si apre con la morte di Sir Benjamin Guinness, celebre imprenditore che ha trasformato il birrificio in un impero industriale. Riporta fanpage.it