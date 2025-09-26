La destra di governo | tre anni dopo è più fenomeno di prima
La notte del 25 settembre del 2022 gli italiani hanno stabilito, una volta per tutte, il completo rientro «in patria» degli ex «esuli», parafrasando la celebre definizione di Marco Tarchi. La storica vittoria della destra, con Fratelli d’Italia per la prima volta partito di maggioranza relativa e con la sua leader – a sua volta prima donna della storia repubblicana – da quel momento premier in pectore, ha rappresentato il fatto nuovo della politica internazionale. Una novità così dirompente, l’avvento del partito della “fiamma” e di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, da catalizzare l’attenzione morbosa delle cancellerie che ben presto abbandoneranno però pregiudizi e letture di comodo sul «pericolo nero» fino a riconoscere, al contrario, proprio nella premier che di quel progetto è la punta più avanzata «la donna più potente d’Europa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: destra - governo
