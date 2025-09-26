La destra attacca ma dimentica anni di immobilismo Fondi per il ripristino della piazza già disponibili

Ilpiacenza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il centrodestra parla di “bugie” ma i cittadini conoscono bene la verità: il contratto con Piacenza Parcheggi, firmato nel 2012, è stato per oltre dieci anni un cappio che ha portato degrado, immobilismo e danni economici alla città». Il Partito Democratico risponde al commento dell'opposizione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: destra - attacca

Trump attacca Lula per rilanciare Bolsonaro. Il desiderio di un governo di destra per frenare l’avanzata della Cina

Giuli attacca il Corsera: «Censurata una mia intervista, poi gli illiberali siamo noi di destra…»

Marche: Ricci, indagato per corruzione, attacca la destra, ma gli alleati cominciano a sfilarsi

Cerca Video su questo argomento: Destra Attacca Dimentica Anni