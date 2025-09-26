La denuncia di Music4Peace | Israele toglie miele biscotti e marmellata dagli aiuti per Gaza Meloni lo sa
Durante una conferenza stampa a Genova, Music4Peace ha denunciato le restrizioni imposte da Israele sugli aiuti umanitari a Gaza, definendole disumane e contrarie al diritto internazionale. Domani alle 19:00, l’organizzazione terrà un presidio per chiedere ancora una volta l’apertura immediata di un corridoio umanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
