La denuncia dei Comitati | Intervento a Lucca e riabilitazione a Barga

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pazienti operati a Lucca e spediti a Barga per la riabilitazione. Sarebbe questa la prassi dei degenti del San Luca, data l’assenza di un reparto ad hoc e degli otto posti letto previsti su carta prima della costruzione del nuovo ospedale. Un dislocamento che implica tutta una serie di disagi – logistici, economici e psicologici – per i parenti, costretti a macinare chilometri per andare a trovare i propri cari. È quello che emerge dalle testimonianze rilasciate proprio da alcuni di loro ai banchetti che promuovono la raccolta firme per il referendum consultivo sulla sanità, con lo scopo di rivedere l’assetto del Servizio regionale incentrato su tre mega Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

