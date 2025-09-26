La decisione di Mirko Brunetti e Silvia | spunta il motivo

Mirko Brunetti e Silvia Ghio: una nuova vita lontano dall’Italia. La decisione ed il motivo. Mirko Brunetti, volto noto della televisione italiana grazie a partecipazioni a programmi come Temptation Island e Grande Fratello, sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti sia nella vita privata che professionale. Dopo la fine della sua relazione con Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 202324, Mirko ha trovato un nuovo amore in Silvia Ghio, modella e prefinalista a Miss Italia 2024. Leggi anche Giorgia, il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 La coppia si è conosciuta a Roma durante un corso di recitazione e, fin da subito, ha mantenuto la loro storia lontano dai riflettori, preferendo costruire il rapporto in modo tranquillo e discreto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

