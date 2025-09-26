La Dea attesa all’Allianz Stadium Juventus-Atalanta Juric dà la carica | Dovremo essere perfetti

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 26 settembre 2025 –  È già il primo scontro diretto per la corsa Champions. Domani alle 18 l’Atalanta di Ivan Juric è di scena allAllianz Stadium (sold out) contro la Juventus di Igor Tudor, in una sfida ad alto livello tra tecnici di Spalato.  Sfida non inedita, perché i due allenatori croati nella nostra serie A si erano già affrontati negli anni scorsi quando allenavano rispettivamente il Torino uno e l’ Udinese e il Verona l’altro.  “Daremo il massimo” . “La Juventus è una grande squadra, con grandi qualità, con grandi scelte, possono fare qualunque cosa in ogni ruolo. Un mese fa li abbiamo affrontati in amichevole a Bergamo e sembrava una partita vera come ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la dea attesa all8217allianz stadium juventus atalanta juric d224 la carica dovremo essere perfetti

© Sport.quotidiano.net - La Dea attesa all’Allianz Stadium. Juventus-Atalanta, Juric dà la carica: “Dovremo essere perfetti”

In questa notizia si parla di: attesa - allianz

dea attesa all8217allianz stadiumLa Dea attesa all’Allianz Stadium. Juventus-Atalanta, Juric dà la carica: “Dovremo essere perfetti” - L’Atalanta vuole restare sulla barca dell’imbattibilità, e far lievitare gli otto punti portati a casa nelle prime quattro giorna ... Scrive sport.quotidiano.net

dea attesa all8217allianz stadiumJuventus-Atalanta, per la Dea tradizione favorevole allo Stadium ma Tudor... - Senza dimenticare che la Juventus ha alle spalle tre partite in cui ha incassato 8 reti (Inter, Borussia Dortmund e Verona) mentre all'Atalanta la missione "clean sheet" è riuscita solo contro il ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Dea Attesa All8217allianz Stadium