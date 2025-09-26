La Dea attesa all’Allianz Stadium Juventus-Atalanta Juric dà la carica | Dovremo essere perfetti
Bergamo, 26 settembre 2025 – È già il primo scontro diretto per la corsa Champions. Domani alle 18 l’Atalanta di Ivan Juric è di scena all’Allianz Stadium (sold out) contro la Juventus di Igor Tudor, in una sfida ad alto livello tra tecnici di Spalato. Sfida non inedita, perché i due allenatori croati nella nostra serie A si erano già affrontati negli anni scorsi quando allenavano rispettivamente il Torino uno e l’ Udinese e il Verona l’altro. “Daremo il massimo” . “La Juventus è una grande squadra, con grandi qualità, con grandi scelte, possono fare qualunque cosa in ogni ruolo. Un mese fa li abbiamo affrontati in amichevole a Bergamo e sembrava una partita vera come ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: attesa - allianz
