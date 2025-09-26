la criptovaluta di trump jr e la sfida geopolitica e finanziaria degli usa

A metà settembre 2025 Donald Trump Jr., figlio primogenito del presidente Usa, ha intrapreso un viaggio europeo tanto discreto quanto rivelatore. A Parigi, il 9 settembre, si è fatto condurre in un tour privato del Louvre: un’ora tra la Mona Lisa, la Vittoria di Samotracia e Delacroix, senza alcun protocollo ufficiale né comunicazioni preventive all’Eliseo. Un gesto che ha irritato le autorità francesi, già ai ferri corti con Washington. Poi, due giorni dopo, lo spostamento a Monaco, dove l’erede della dinastia Trump ha incontrato in gran segreto membri dell’élite finanziaria locale e, secondo alcune indiscrezioni, il capo di gabinetto del principe Alberto II. 🔗 Leggi su It.insideover.com

