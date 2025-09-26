La crescita di Bologna Fiere | Verso il record di fatturato
"Siamo contenti, è stato un bel semestre, siamo migliorati in tutti gli indici principali. Se il trend è questo, a fine anno supereremo il fatturato record del 2024". Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere Group, commenta così i conti del primo semestre dell’anno. Ecco i numeri della società, quotata in Borsa nel settore Euronext Growth Italia: utile netto raddoppiato, a 25,9 milioni di euro; ricavi pari a 193 milioni, con un balzo del 26% rispetto al primo semestre del 2024; Ebitda a 51 milioni (+42%) ed Ebit a 40,8 milioni (+74%). Bruzzone, il semestre vi ha regalato soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La svolta a Medicina. Bologna in crescita, conquista 920 posti: ora sono 133 in più
Casa, compravendite in crescita a Bologna: 1.596 transazioni (+6,1%). Quando è atteso un calo secondo Nomisma
Turismo in Italia in crescita del 4,7% nel secondo trimestre 2025, Milano, Firenze e Bologna le città preferite con il +8%, Venezia in calo del 6,1%
Dal cuore dell’Università alla passione rossoblù! CUS Bologna e Bologna FC insieme fino al 2028: le strutture del CUSB diventano la nuova casa del Futsal rossoblù. Un accordo che si inserisce nel percorso di crescita del CUS Bologna, sempre più al fia - facebook.com Vai su Facebook
#Sport. #EmiliaRomagna protagonista: #Rimini, #Bologna e #ReggioEmilia in forte crescita, Frisoni: “Frutto di strategia che unisce investimenti, sinergie con federazioni e associazioni, turismo sportivo e promozione sani stili di vita” La #notizia https://regione - X Vai su X
Bolognafiere Usa entra nel capitale United Experience e annuncia 3 nuovi eventi dedicati al vino - L’iniziativa nasce per affiancare le cantine italiane nell’espansione verso nuovi mercati ad alto potenziale di sviluppo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it