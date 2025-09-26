"Siamo contenti, è stato un bel semestre, siamo migliorati in tutti gli indici principali. Se il trend è questo, a fine anno supereremo il fatturato record del 2024". Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere Group, commenta così i conti del primo semestre dell’anno. Ecco i numeri della società, quotata in Borsa nel settore Euronext Growth Italia: utile netto raddoppiato, a 25,9 milioni di euro; ricavi pari a 193 milioni, con un balzo del 26% rispetto al primo semestre del 2024; Ebitda a 51 milioni (+42%) ed Ebit a 40,8 milioni (+74%). Bruzzone, il semestre vi ha regalato soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crescita di Bologna Fiere : "Verso il record di fatturato"