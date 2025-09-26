La Corte europea condanna l' Italia | Confisca illegittima per un rapinatore palermitano restituisca i beni

Non è uno stinco di santo e per ben 38 anni, tra il 1980 e il 2008, era stato condannato in via definitiva per diverse rapine, per associazione a delinquere, per estorsione, ricettazione e per tentato furto. Per tutti i giudici italiani, dal tribunale alla Cassazione, i suoi beni sarebbero stati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it