Rossini Opera Festival, anno 2017: i conti tornano, ma le carte no. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, ha dichiarato irregolare il conto giudiziale 2017 della Fondazione, senza però muovere alcun addebito all’economo dell’epoca. In pratica: la gestione di cassa non rispettava le regole, ma nessun euro è sparito. L’occhio dei giudici si è fermato sulla cassa economale, il fondo destinato a spese minute come bolli, missioni e spedizioni. Nel 2017 non esisteva un limite massimo di contante e, soprattutto, parte degli incassi di biglietteria e libretti di sala veniva trattenuta per coprire spese urgenti, anziché essere versata subito in Tesoreria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Corte dei conti sul Rof. Ma è un colpo di bacchetta