Il vero terremoto in Campania è il “codice etico” voluto da Roberto Fico. Le nuove regole volute dall'ex presidente della Camera stanno creando un vero e proprio sisma nelle liste a sostegno del campo largo. Soprattutto tra i deluchiani c'è più di qualcuno che teme di essere escluso per la paventata riforma pentastellata. La semplice applicazione delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione del 2019, richiamato a gran voce da Conte e compagni, potrebbe escludere dalla corsa per Palazzo Santa Lucia diversi big dell'esecutivo uscente. La norma, infatti, vieta di presentarsi a chi è sottoposto a misure cautelari o di prevenzione, a chi è stato rinviato a giudizio, citato a giudizio, condannato anche solo in primo grado o semplicemente abbia avuto un ruolo in Comuni sciolti per infiltrazioni camorristiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La corsa alla guida della Campania, un codice etico troppo Fico e il Pd resta senza candidati