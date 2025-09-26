La copertina del Foglio Review di questo mese racconta di manipolazione maschile dell’immagine e del corpo delle donne. Un tema delicato, tradotto in immagini con lo stile deciso e dai netti contratti di Mario Damiano, illustratore napoletano che ci ha raccontato qui il suo lavoro. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a illustrare la cover del Foglio Review, “No foto, grazie!”? La prima intuizione è stata quella di posizionare la donna di spalle, poiché è proprio in questo modo che avviene, letteralmente, il tentativo di controllo e di manipolazione da parte dell’uomo, subdolamente, all’insaputa e in modo meschino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La copertina del Foglio Review raccontata da Mario Damiano