- Pure Mattarella prova a far ragionare la Flotilla. E adesso allora chiedo al Pd: non sarà il caso di far tornare a casetta i suoi parlamentari? O per la prima volta nella vita dei dem disobbediranno ad una indicazione di sua Santità Re Giorgio II (come i mandati)? - Trovo sconcertante il racconto fatto dal Manifesto sulla discussione interna alla Flotilla di ieri quando, arrivata la proposta di mediazione dall’Italia, alla fine i resistenti Pro Pal hanno scelto di rifiutarla e di tirare dritto verso Gaza. Scrive il collega a bordo: “L’obiettivo della missione strombazzato da settimane ai quattro venti – aprire un corridoio umanitario indipendente verso Gaza – Celesti giura di averlo scoperto soltanto questo giovedì mattina: «Non mi era mai stato comunicato, io ero qui per farmi arrestare da Israele in acque internazionali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La confessione choc della Flotilla, Mattarella ignorato e Netanyahu: quindi, oggi…