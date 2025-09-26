Video e resoconto al link di seguito: https:www.la7.itpropagandalivevideoflotilla-ivan-grozny-la-componente-italiana-ha-deciso-di-scendere-dalle-navi-26-09-2025-612536 L'articolo “La componente italiana ha deciso di scendere dalla Flotilla” Propaganda Live proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “La componente italiana ha deciso di scendere dalla Flotilla” Propaganda Live