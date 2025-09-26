La componente italiana ha deciso di scendere dalla Flotilla Propaganda Live
Video e resoconto al link di seguito: https:www.la7.itpropagandalivevideoflotilla-ivan-grozny-la-componente-italiana-ha-deciso-di-scendere-dalle-navi-26-09-2025-612536 L'articolo “La componente italiana ha deciso di scendere dalla Flotilla” Propaganda Live proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: componente - italiana
Un grande traguardo per la ricerca italiana e per la SID La Dott.ssa Teresa Mezza, ricercatrice del Policlinico Gemelli – Università Cattolica di Roma e componente del Comitato Scientifico SID, ha ricevuto il prestigioso Minkowski Prize nell’ambito dell’ #EAS - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Ivan Grozny: "La componente italiana ha deciso di scendere dalle navi" - Ivan Grozny racconta la decisione della componente italiana della Global Sumud Flotilla di scendere dalle imbarcazioni. Segnala la7.it