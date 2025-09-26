L’ Angelo, braccia alzate e ali curve, reggeva un enorme guscio di lumaca. Le ali erano dorate, come la stola sopra la tunica blu. Come la pelle e l’aureola e il viso giovane dell’Angelo. Ma l’oro non era nulla in confronto alla candida perfezione della Chiocciola. Quella spirale bianca a cui Luz si aggrappava tenendosela fissa in mente, occhi dritti al lampadario e unghie infilzate nella coperta di un letto sconosciuto, sopra il quale uno sconosciuto se la stava sbattendo privandola dell’unica cosa che ancora possedeva: la sua verginità. L’Angelo, così come lo aveva visto in una chiesa di Istanbul, era stato fatto riprodurre da sua madre Ester sul soffitto a cupola del loro grande letto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La chiocciola bianca, l’angelo d’oro, e una notte di fuga