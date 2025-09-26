La casa degli spiriti diventa una serie tv Isabel Allende | Uno spettacolo

Nel 1973 Pablo Neruda consigliò a Isabel Allende di dedicarsi alla letteratura anziché al giornalismo. Otto anni dopo, seguendo il consiglio dello scrittore, Isabel iniziò le prime bozze di quello che sarebbe diventato uno dei romanzi più celebri della letteratura latinoamericana, La casa degli spiriti. Il libro uscì nel 1982 e si rivelò un successo mondiale. Ora, a più di 40 anni dalla pubblicazione, Prime Video ha annunciato la serie tv sulla famiglia Trueba. La serie tv su La casa degli spiriti, trama e cast. La casa degli spiriti è una magnifica saga familiare che racconta l’epica storia di una famiglia orgogliosa e passionale, di amori segreti e di una sanguinosa rivoluzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

