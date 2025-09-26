La Casa Bianca | Putin si fermi Mosca | Se i nostri caccia saranno abbattuti sarà guerra| Le regole d' ingaggio | intercettare e scortare

Xml2.corriere.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, all'assemblea generale delle Nazioni Unite: l'aggressione della Russia «non minaccia solo l'Ucraina: minaccia ogni nazione presente a questo consesso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la casa bianca putin si fermi mosca se i nostri caccia saranno abbattuti sar224 guerra le regole d ingaggio intercettare e scortare

© Xml2.corriere.it - La Casa Bianca: Putin si fermi. Mosca: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»| Le regole d'ingaggio: intercettare e scortare

In questa notizia si parla di: casa - bianca

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

casa bianca putin fermiTutte le azioni ostili di Putin contro l'Europa da quando c'è Trump - Sabotaggi, cyberattacchi, sconfinamenti e interferenze elettorali: la guerra ibrida della Russia è già una minaccia fuori dall'Ucraina. Come scrive ilfoglio.it

casa bianca putin fermiPutin: “La situazione della stabilità strategica continua a peggiorare”. Usa: “Difenderemo ogni centimetro di territorio Nato” - “Gli Stati Uniti e i loro alleati difenderanno ogni centimetro del territorio della Nato. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Putin Fermi