L'intervento del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, all'assemblea generale delle Nazioni Unite: l'aggressione della Russia «non minaccia solo l'Ucraina: minaccia ogni nazione presente a questo consesso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La Casa Bianca: Putin si fermi. Mosca: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»| Le regole d'ingaggio: intercettare e scortare