La carneficina con il ' colpo di grazia' il timore di essere riconosciuti e la confessione | L' omicidio è roba nostra

Foggiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a Marco Raduano, anche il collaboratore di giustizia Danilo Pietro La Malva, nel corso di due interrogatori a cui si è sottoposto a distanza di tre anni l'uno dall'altro, ha svelato le confidenze che Francesco Scirpoli detto ‘Il lungo’ gli avrebbe fatto in ordine al duplice omicidio del 20. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carneficina - colpo

Cerca Video su questo argomento: Carneficina Colpo Grazia Timore