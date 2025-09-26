La carneficina con il ' colpo di grazia' il timore di essere riconosciuti e la confessione | L' omicidio è roba nostra
Oltre a Marco Raduano, anche il collaboratore di giustizia Danilo Pietro La Malva, nel corso di due interrogatori a cui si è sottoposto a distanza di tre anni l'uno dall'altro, ha svelato le confidenze che Francesco Scirpoli detto ‘Il lungo’ gli avrebbe fatto in ordine al duplice omicidio del 20. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: carneficina - colpo
Gentile, si fa per dire, presidente Meloni, oggi, con un comunicato che è indecente persino per i suoi standard, è riuscita a fare l’ennesimo capolavoro di propaganda: invece di dire una parola sulla carneficina a Gaza, si è scagliata contro i “sedicenti pro-pal”, i - facebook.com Vai su Facebook