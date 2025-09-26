La carica di Pogacar | Questo Mondiale è storico lo sento dentro di me Sono pronto

Ai Mondiali in Ruanda, il campione in carica cerca la rivincita dopo la prova a cronometro vinta da Evenepoel (che lo ha superato): "Sulla bici da crono non ho trovato le sensazioni giuste, ma passando a quella da strada è cambiato tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La carica di Pogacar: "Questo Mondiale è storico, lo sento dentro di me. Sono pronto"

Dai Italia che ci crediamo! L'Italia non vince l'oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo dal 2008 (Alessandro Ballan). Sul tostissimo percorso di Kigali (oltre 5000 metri di dislivello), il favorito è il campione in carica Tadej Pogacar. #Cycling #Kigali - X Vai su X

Il campione del mondo in carica delle crono Remco Evenepoel non si fa intimorire dall’arrivo del fenomeno sloveno Tadej Pogacar nella sua specialità. - facebook.com Vai su Facebook

Pogacar e il Mondiale di Kigali: “Somiglia a quello del 2022? Spero di no. Sto ogni giorno meglio” - Lo sloveno e il ricordo della pessima performance di Wollongong: “Questo percorso è dieci volte meglio”. Secondo msn.com

Mondiali Ruanda 2025 - La carica di Giulio Ciccone: "Nella gara in linea, dopo Pogacar ed Evenepoel c'è l'Italia" - Domenica si disputa la prova in linea maschile, ultima gara della rassegna iridata in Ruanda. Si legge su eurosport.it