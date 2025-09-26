La carica di Pogacar | Questo Mondiale è storico lo sento dentro di me Sono pronto

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Mondiali in Ruanda, il campione in carica cerca la rivincita dopo la prova a cronometro vinta da Evenepoel (che lo ha superato): "Sulla bici da crono non ho trovato le sensazioni giuste, ma passando a quella da strada è cambiato tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la carica di pogacar questo mondiale 232 storico lo sento dentro di me sono pronto

© Gazzetta.it - La carica di Pogacar: "Questo Mondiale è storico, lo sento dentro di me. Sono pronto"

In questa notizia si parla di: carica - pogacar

carica pogacar mondiale 232Pogacar e il Mondiale di Kigali: “Somiglia a quello del 2022? Spero di no. Sto ogni giorno meglio” - Lo sloveno e il ricordo della pessima performance di Wollongong: “Questo percorso &#232; dieci volte meglio”. Secondo msn.com

carica pogacar mondiale 232Mondiali Ruanda 2025 - La carica di Giulio Ciccone: "Nella gara in linea, dopo Pogacar ed Evenepoel c'&#232; l'Italia" - Domenica si disputa la prova in linea maschile, ultima gara della rassegna iridata in Ruanda. Si legge su eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Carica Pogacar Mondiale 232