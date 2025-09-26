La Capitale si sta rialzando? L’opinione di 8 romani celebri

Massimo Ghini Attore «Roma è difficile da gestire. Esiste da 2.500 anni ed è sempre stata una città di governo e di potere, in cui ognuno ha sempre tirato acqua al proprio mulino: chi l’ha governata, chi l’ha abitata, chi l’ha vissuta. Ultimamente però è migliorata. All’inizio l’Amministrazione Gualtieri è stata rallentata in vari sensi, ma adesso che sono arrivati i soldi del Pnrr e del Giubileo sta realizzando lavori molto importanti. I tanti cantieri in corso mostrano un’inversione di tendenza nel voler modernizzare la città. Ma, affinché tutto funzioni bene, bisogna che anche noi cittadini facciamo la nostra parte». 🔗 Leggi su Tpi.it

