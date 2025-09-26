la camilleriana vicenda di un uomo che si finse il re portoghese sebastiano

Le Edizioni della Normale hanno raccolto in un importante volume alcuni scritti di Michele Olivari (1949-2022), genovese, storico e ispanista, anarchico berneriano, normalista da studente e da docente, uomo dolcissimo. Cercherò di riparlarne come merita. Oggi voglio citare il suo studio del 1999 su un personaggio singolare della rocambolesca vicenda del “sebastianismo”: il movimento, e il sentimento, suscitati dalla morte del re Sebastiano I del Portogallo, a 24 anni, nel 1578, in una temeraria impresa in Marocco. Il mancato ritrovamento del cadavere e gli effetti sul trono, che sarebbe passato due anni dopo alla corona spagnola, provocarono una sequela di ben quattro falsi Sebastiani, i più diversi e implausibili, ma sostenuti da fior di seguaci interessati o creduli, e tutti finiti impiccati all’ingrosso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

