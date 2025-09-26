La bocciatura di Agnelli e il sogno svanito Detari l’erede mancato di Platini
Trequartista di talento e speranza dell’Ungheria, il "Divino" Lajos sfiorò la Juve. Fino a quella notte sotto gli occhi dell’Avvocato, che cambiò per sempre la sua storia. E non gli chiuse la strada per Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bocciatura - agnelli
Report. . La procura di Roma indaga sulle preziose opere d’arte della collezione Agnelli, che potrebbero essere state esportate illegalmente all’estero. Capolavori come mistero e melanconia di una strada di De Chirico, ma anche un Balla (La scala degli addii - facebook.com Vai su Facebook