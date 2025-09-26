La bici entra a scuola con Fiab Lecco Ciclabile

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco è stata presentata la nuova iniziativa didattica “A scuola in bici. La bici a scuola”, promossa dall’ufficio scolastico territoriale - area sport, con il professor Tommaso Mattioli, e da Fiab-LeccoCiclabile, con il patrocinio del Comune di Lecco -. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bici - entra

Infanzia: Unicef, Fiab e Cnr lanciano prima pubblicazione su mobilità sostenibile. In bici nel tragitto casa-scuola - Oggi l’Unicef Italia, Fiab/Federazione italiana ambiente e bicicletta e il Cnr Issirfa/Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie hanno lanciato la nuova pubblicazione “A ... Segnala agensir.it

bici entra scuola fiabAl lavoro e a scuola in bici - L’avvio della settimana europea per la Mobilità, dal 15 al 22 settembre, ha visto in campo lunedì di prima mattina i volontari della Fiab, che insieme all’associazione Osvaldo Marcotti ... Come scrive cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Bici Entra Scuola Fiab