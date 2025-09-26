N on è stato un défilé convenzionale quello visto alla Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026. Prada ha presentato una collezione che sembra più un processo in continuo movimento che una sequenza di abiti. Il tema centrale? La libertà di trasformarsi. Abiti che non seguono gerarchie, ma si ricompongono in armonie sempre nuove, raccontando una società che si muove tra incertezze e desiderio di leggerezza. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Le uniformi “reinventate”. Uniforme e abito da sera convivono senza conflitti. La maison ha aperto con camicie militari, pantaloni a piega netta, guanti lunghi e kitten heels scintillanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La bellezza delle contraddizioni: fluidità e libertà come nuove forme di eleganza