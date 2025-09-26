La battaglia per la credibilità delle donne vittime di violenza nei tribunali
Approvata in terza lettura la riforma della giustizia Una svolta attesa da anni, che finalmente si concretizza per restituire imparzialità ai processi, fiducia ai cittadini e credibilità alla magistratura. Fratelli d'Italia ha portato avanti questa battaglia con coerenza - facebook.com Vai su Facebook
Allarme violenza sulle donne, l’appello: «Vittime, trovate la forza di denunciare» - «È importante, come sta accadendo nella nostra provincia, che le situazioni di rischio vengano tempestivamente prese in considerazione dai carabinieri, dalla polizia di Stato e dalla Procura. Scrive ecodibergamo.it
Cesetti 'Reddito di Libertà per liberare donne vittime violenza' - "Un Reddito di Libertà per liberare le donne vittime di violenza dal ricatto della dipendenza economica. Lo riporta ansa.it