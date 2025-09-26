La battaglia dei visti tra Donald Trump e Big Tech

Donald Trump ha scosso l’intero settore tecnologico americano imponendo una misura senza precedenti: un diritto d’ingresso di 100.000 dollari per ottenere il visto H-1B, lo strumento cardine per il reclutamento di lavoratori altamente qualificati dall’estero. Firmato venerdì dallo Studio Ovale, il decreto rappresenta la più dura stretta mai attuata contro l’immigrazione qualificata negli Stati Uniti. L’amministrazione ha giustificato la mossa con la necessità di proteggere i lavoratori americani. Secondo il testo del decreto, il massiccio ricorso a ingegneri provenienti da India e Cina avrebbe permesso ai giganti della Silicon Valley di mantenere artificialmente bassi i salari, deprimendo il mercato interno del lavoro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

