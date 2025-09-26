Ruota attorno alla parola Tempo la nuova stagione de La Baracca al Teatro Testoni, che inaugura domani alle 16.30. Il teatro è legato al tempo: come attesa e ascolto, ma anche come occasione di educazione, soprattutto quando è rivolto a bambini e ragazzi, diventando così tempo dell’attenzione, della scoperta e della condivisione. La proposta è ricchissima: oltre 89 spettacoli e più di 200 repliche, con quattro nuove produzioni firmate La Baracca, riallestimenti di spettacoli storici e 33 compagnie nazionali e internazionali. Al cartellone si affiancano spettacoli per le scuole, laboratori, festival, eventi e la programmazione di Teatro Aperto, dal 9 ottobre, con attività e spazi gratuiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Baracca alza il sipario. In scena il nostro Tempo