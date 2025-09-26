La bandiere della Pace e della Palestina sulla facciata del Comune di Salerno | La guerra va fermata
Sulla facciata del Comune di Salerno sono state esposte la bandiera della Palestina e quella della pace. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Vincenzo Napoli sui social. “Per la pace. Per la Palestina. Sulla facciata di Palazzo di Città abbiamo esposto le due bandiere. Da sempre Salerno è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: bandiere - pace
Un finale emozionante con le bandiere arcobaleno della pace e le note di Imagine: l’Étoile trasforma il suo Gala in un potente gesto simbolico
Scuola, Collettivi già sulle barricate: “Guerra a Valditara”. La replica li asfalta: “Sfilano con le bandiere della pace ma annunciano battaglia al ministro”
Bandiere di pace cucite dalle donne. La storia e la Liberazione in mostra
Spoleto, festa di LiberEtà Teatro Nuovo pieno di bandiere della pace centinaia di pensionati da tutta Italia collegati con la Flotilla Emozionati. Ci siamo. - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, la bandiera della Palestina esposta sulla facciata del Comune - Sulla facciata di palazzo di città abbiamo esposto le due bandiere. msn.com scrive
Ariano per Gaza, la bandiera della pace sul municipio - Di Rofoldo Picariello Ariano – La bandiera della Palestina e della Pace sulla facciata del Municipio. Secondo corriereirpinia.it