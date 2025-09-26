La Banca di Piacenza celebra il 75° anniversario della filiale di Nibbiano
La Banca di Piacenza ha festeggiato il 75° anniversario dell’apertura, avvenuta nel 1950, della Filiale di Nibbiano (comune che allora contava su una popolazione che superava le 4.300 unità; oggi i residenti sono poco più di 2.000). Lo sportello nacque su richiesta delle autorità locali in un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
